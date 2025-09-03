Više o UNIO

1 UNIO u USD cijena uživo:

--
----
-0.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Unio Coin (UNIO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:14:38 (UTC+8)

Unio Coin (UNIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00877677
$ 0.00877677$ 0.00877677

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

-0.97%

-12.94%

-12.94%

Unio Coin (UNIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNIO je $ 0.00877677, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNIO se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -12.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unio Coin (UNIO)

$ 19.96K
$ 19.96K$ 19.96K

--
----

$ 133.76K
$ 133.76K$ 133.76K

596.75M
596.75M 596.75M

4,000,000,000.0
4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unio Coin je $ 19.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNIO je 596.75M, s ukupnom količinom od 4000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.76K.

Unio Coin (UNIO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Unio Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Unio Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Unio Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Unio Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.97%
30 dana$ 0+64.67%
60 dana$ 0-10.20%
90 dana$ 0--

Što je Unio Coin (UNIO)

What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unio Coin (UNIO)

Koliko Unio Coin (UNIO) vrijedi danas?
Cijena UNIO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNIO u USD?
Trenutačna cijena UNIO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Unio Coin?
Tržišna kapitalizacija za UNIO je $ 19.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNIO?
Količina u optjecaju za UNIO je 596.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNIO?
UNIO je postigao ATH cijenu od 0.00877677 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNIO?
UNIO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNIO?
24-satni obujam trgovanja za UNIO je -- USD.
Hoće li UNIO još narasti ove godine?
UNIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:14:38 (UTC+8)

