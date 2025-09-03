Unio Coin (UNIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00877677$ 0.00877677 $ 0.00877677 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -0.97% Promjena cijene (7D) -12.94% Promjena cijene (7D) -12.94%

Unio Coin (UNIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNIO je $ 0.00877677, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNIO se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -12.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 133.76K$ 133.76K $ 133.76K Količina u optjecaju 596.75M 596.75M 596.75M Ukupna količina 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unio Coin je $ 19.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNIO je 596.75M, s ukupnom količinom od 4000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.76K.