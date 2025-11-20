UniLend Finance Cijena danas

Trenutačna cijena UniLend Finance (UFT) danas je $ 0.0033257, s promjenom od 1.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UFT u USD je $ 0.0033257 po UFT.

UniLend Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 332,484, s količinom u optjecaju od 100.00M UFT. Tijekom posljednja 24 sata, UFT trgovao je između $ 0.00323256 (niska) i $ 0.00338321 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.47, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0027268.

U kratkoročnim performansama, UFT se kretao +2.85% u posljednjem satu i -13.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UniLend Finance (UFT)

Tržišna kapitalizacija $ 332.48K$ 332.48K $ 332.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 332.48K$ 332.48K $ 332.48K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UniLend Finance je $ 332.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UFT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 332.48K.