Unido (UDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Najniža cijena $ 0.0002801$ 0.0002801 $ 0.0002801 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.82% Promjena cijene (7D) -0.82%

Unido (UDO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00035556. Tijekom protekla 24 sata, UDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UDO je $ 1.003, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0002801.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UDO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unido (UDO)

Tržišna kapitalizacija $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.87K$ 40.87K $ 40.87K Količina u optjecaju 77.16M 77.16M 77.16M Ukupna količina 114,954,387.0 114,954,387.0 114,954,387.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unido je $ 27.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UDO je 77.16M, s ukupnom količinom od 114954387.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.87K.