Cijena Unicorn Pussy uživo danas je 0 USD.UP tržišna kapitalizacija je 13,146.33 USD. Pratite ažuriranja cijene UP u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o UP

UP Informacije o cijeni

Što je UP

UP Službena web stranica

UP Tokenomija

UP Prognoza cijena

Unicorn Pussy Logotip

Unicorn Pussy Cijena (UP)

Neuvršten

1 UP u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Unicorn Pussy (UP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 19:13:20 (UTC+8)

Unicorn Pussy Cijena danas

Trenutačna cijena Unicorn Pussy (UP) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UP u USD je -- po UP.

Unicorn Pussy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,146.33, s količinom u optjecaju od 999.87M UP. Tijekom posljednja 24 sata, UP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, UP se kretao -- u posljednjem satu i -20.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Unicorn Pussy (UP)

$ 13.15K
$ 13.15K$ 13.15K

--
----

$ 13.15K
$ 13.15K$ 13.15K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,102.916674
999,871,102.916674 999,871,102.916674

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unicorn Pussy je $ 13.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UP je 999.87M, s ukupnom količinom od 999871102.916674. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.15K.

Unicorn Pussy Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-20.31%

-20.31%

Unicorn Pussy (UP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Unicorn Pussy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Unicorn Pussy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Unicorn Pussy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Unicorn Pussy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-20.31%
60 dana$ 0-57.80%
90 dana$ 0--

Predviđanje cijena za Unicorn Pussy

Unicorn Pussy (UP) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za UP u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Unicorn Pussy (UP) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Unicorn Pussy mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu Unicorn Pussy dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za UP predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Unicorn Pussy Predviđanje cijene.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Unicorn Pussy (UP)

Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unicorn Pussy

Koliko će 1 Unicorn Pussy vrijediti 2030. godine?
Ako bi Unicorn Pussy rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Unicorn Pussy i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 19:13:20 (UTC+8)

Unicorn Pussy (UP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Istražite više o Unicorn Pussy

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.