Unicorn Meat Cijena danas

Trenutačna cijena Unicorn Meat (W🍖) danas je $ 0.0079881, s promjenom od 5.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije W🍖 u USD je $ 0.0079881 po W🍖.

Unicorn Meat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 798,736, s količinom u optjecaju od 99.99M W🍖. Tijekom posljednja 24 sata, W🍖 trgovao je između $ 0.00753378 (niska) i $ 0.00799253 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01772418, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00259296.

U kratkoročnim performansama, W🍖 se kretao -- u posljednjem satu i -22.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Unicorn Meat (W🍖)

Tržišna kapitalizacija $ 798.74K$ 798.74K $ 798.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 798.74K$ 798.74K $ 798.74K Količina u optjecaju 99.99M 99.99M 99.99M Ukupna količina 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

