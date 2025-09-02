Unicorn (UWU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00177567$ 0.00177567 $ 0.00177567 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) +1.63% Promjena cijene (7D) +5.56% Promjena cijene (7D) +5.56%

Unicorn (UWU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UWUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UWU je $ 0.00177567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UWU se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, +1.63% u posljednjih 24 sata i +5.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unicorn (UWU)

Tržišna kapitalizacija $ 809.40K$ 809.40K $ 809.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 809.40K$ 809.40K $ 809.40K Količina u optjecaju 16.00B 16.00B 16.00B Ukupna količina 16,002,113,977.69 16,002,113,977.69 16,002,113,977.69

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unicorn je $ 809.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UWU je 16.00B, s ukupnom količinom od 16002113977.69. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 809.40K.