UNFK Cijena ($UNFK)

Neuvršten

1 $UNFK u USD cijena uživo:

--
----
+2.10%1D
Grafikon aktualnih cijena UNFK ($UNFK)
UNFK ($UNFK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+2.20%

+7.48%

+7.48%

UNFK ($UNFK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $UNFKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $UNFK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $UNFK se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +2.20% u posljednjih 24 sata i +7.48% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu UNFK ($UNFK)

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

--
----

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

90.00T
90.00T 90.00T

89,999,445,698,008.7
89,999,445,698,008.7 89,999,445,698,008.7

Trenutačna tržišna kapitalizacija UNFK je $ 1.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $UNFK je 90.00T, s ukupnom količinom od 89999445698008.7. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.70M.

UNFK ($UNFK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz UNFK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz UNFK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz UNFK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz UNFK u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.20%
30 dana$ 0+18.44%
60 dana$ 0+16.41%
90 dana$ 0--

Što je UNFK ($UNFK)

UNFK is a Solana-based memecoin project designed as a decentralized community focused on creatively challenging institutional corruption through satire, pranks, and viral content. The project operates as a platform where crypto enthusiasts gather to use humor and digital activism to highlight issues within corporations and financial systems. UNFK engages users by empowering them to become "agents" in executing pranks, sharing content, and participating in missions, making it a socially-driven alternative in the crypto space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs UNFK ($UNFK)

Službena web-stranica

UNFK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UNFK ($UNFK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UNFK ($UNFK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UNFK.

Provjerite UNFK predviđanje cijene sada!

$UNFK u lokalnim valutama

UNFK ($UNFK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UNFK ($UNFK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $UNFK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UNFK ($UNFK)

Koliko UNFK ($UNFK) vrijedi danas?
Cijena $UNFK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $UNFK u USD?
Trenutačna cijena $UNFK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UNFK?
Tržišna kapitalizacija za $UNFK je $ 1.70M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $UNFK?
Količina u optjecaju za $UNFK je 90.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $UNFK?
$UNFK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $UNFK?
$UNFK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $UNFK?
24-satni obujam trgovanja za $UNFK je -- USD.
Hoće li $UNFK još narasti ove godine?
$UNFK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $UNFK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.