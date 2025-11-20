UNEMPLOYED COIN Cijena danas

Trenutačna cijena UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) danas je --, s promjenom od 1.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UNEMPLOYED u USD je -- po UNEMPLOYED.

UNEMPLOYED COIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,698.02, s količinom u optjecaju od 997.96M UNEMPLOYED. Tijekom posljednja 24 sata, UNEMPLOYED trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, UNEMPLOYED se kretao +0.67% u posljednjem satu i -9.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Tržišna kapitalizacija $ 6.70K$ 6.70K $ 6.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.70K$ 6.70K $ 6.70K Količina u optjecaju 997.96M 997.96M 997.96M Ukupna količina 997,958,560.696437 997,958,560.696437 997,958,560.696437

Trenutačna tržišna kapitalizacija UNEMPLOYED COIN je $ 6.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNEMPLOYED je 997.96M, s ukupnom količinom od 997958560.696437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.70K.