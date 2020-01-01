Underdog (UNDERDOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Underdog (UNDERDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Underdog (UNDERDOG) Informacije Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer's wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations. Službena web stranica: https://underdogstory.xyz

Underdog (UNDERDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Underdog (UNDERDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.07K Ukupna količina: $ 993.48M Količina u optjecaju: $ 993.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.07K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Underdog (UNDERDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Underdog (UNDERDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNDERDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNDERDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNDERDOG tokena, istražite UNDERDOG cijenu tokena uživo!

