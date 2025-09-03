Više o UNDERDOG

Underdog Cijena (UNDERDOG)

Neuvršten

1 UNDERDOG u USD cijena uživo:

--
----
+1.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Underdog (UNDERDOG)
Underdog (UNDERDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

+1.38%

+7.40%

+7.40%

Underdog (UNDERDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNDERDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNDERDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNDERDOG se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i +7.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Underdog (UNDERDOG)

$ 14.07K
$ 14.07K$ 14.07K

--
----

$ 14.07K
$ 14.07K$ 14.07K

993.48M
993.48M 993.48M

993,477,953.0
993,477,953.0 993,477,953.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Underdog je $ 14.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNDERDOG je 993.48M, s ukupnom količinom od 993477953.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.07K.

Underdog (UNDERDOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Underdog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Underdog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Underdog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Underdog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.38%
30 dana$ 0-25.93%
60 dana$ 0-39.22%
90 dana$ 0--

Što je Underdog (UNDERDOG)

Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.

Resurs Underdog (UNDERDOG)

Službena web-stranica

Underdog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Underdog (UNDERDOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Underdog (UNDERDOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Underdog.

Provjerite Underdog predviđanje cijene sada!

UNDERDOG u lokalnim valutama

Underdog (UNDERDOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Underdog (UNDERDOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNDERDOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Underdog (UNDERDOG)

Koliko Underdog (UNDERDOG) vrijedi danas?
Cijena UNDERDOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNDERDOG u USD?
Trenutačna cijena UNDERDOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Underdog?
Tržišna kapitalizacija za UNDERDOG je $ 14.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNDERDOG?
Količina u optjecaju za UNDERDOG je 993.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNDERDOG?
UNDERDOG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNDERDOG?
UNDERDOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNDERDOG?
24-satni obujam trgovanja za UNDERDOG je -- USD.
Hoće li UNDERDOG još narasti ove godine?
UNDERDOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNDERDOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
