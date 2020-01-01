Unagi Token (UNA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Unagi Token (UNA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Unagi Token (UNA) Informacije UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds. Službena web stranica: https://www.unagi.games/ Kupi UNA odmah!

Unagi Token (UNA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unagi Token (UNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.10M $ 17.10M $ 17.10M Ukupna količina: $ 990.63M $ 990.63M $ 990.63M Količina u optjecaju: $ 643.67M $ 643.67M $ 643.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.31M $ 26.31M $ 26.31M Povijesni maksimum: $ 0.154495 $ 0.154495 $ 0.154495 Povijesni minimum: $ 0.00648287 $ 0.00648287 $ 0.00648287 Trenutna cijena: $ 0.02656253 $ 0.02656253 $ 0.02656253 Saznajte više o cijeni Unagi Token (UNA)

Unagi Token (UNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unagi Token (UNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNA tokena, istražite UNA cijenu tokena uživo!

UNA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNA? Naša UNA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!