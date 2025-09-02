Više o UNA

Unagi Token Logotip

Unagi Token Cijena (UNA)

Neuvršten

1 UNA u USD cijena uživo:

-4.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Unagi Token (UNA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:52:27 (UTC+8)

Unagi Token (UNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.16%

-4.08%

+4.47%

+4.47%

Unagi Token (UNA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02490124. Tijekom protekla 24 sata, UNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02416883 i najviše cijene $ 0.02597379, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNA je $ 0.154495, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00648287.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNA se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -4.08% u posljednjih 24 sata i +4.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unagi Token (UNA)

$ 16.00M
$ 16.00M$ 16.00M

--
----

$ 24.67M
$ 24.67M$ 24.67M

642.69M
642.69M 642.69M

990,627,114.0
990,627,114.0 990,627,114.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unagi Token je $ 16.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNA je 642.69M, s ukupnom količinom od 990627114.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.67M.

Unagi Token (UNA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Unagi Token u USD iznosila je $ -0.00106090557844663.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Unagi Token u USD iznosila je $ -0.0073513938.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Unagi Token u USD iznosila je $ -0.0040238187.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Unagi Token u USD iznosila je $ +0.00515926455969512.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00106090557844663-4.08%
30 dana$ -0.0073513938-29.52%
60 dana$ -0.0040238187-16.15%
90 dana$ +0.00515926455969512+26.13%

Što je Unagi Token (UNA)

UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.

Resurs Unagi Token (UNA)

Službena web-stranica

Unagi Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Unagi Token (UNA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Unagi Token (UNA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Unagi Token.

Provjerite Unagi Token predviđanje cijene sada!

UNA u lokalnim valutama

Unagi Token (UNA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Unagi Token (UNA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unagi Token (UNA)

Koliko Unagi Token (UNA) vrijedi danas?
Cijena UNA uživo u USD je 0.02490124 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNA u USD?
Trenutačna cijena UNA u USD je $ 0.02490124. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Unagi Token?
Tržišna kapitalizacija za UNA je $ 16.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNA?
Količina u optjecaju za UNA je 642.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNA?
UNA je postigao ATH cijenu od 0.154495 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNA?
UNA je vidio ATL cijenu od 0.00648287 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNA?
24-satni obujam trgovanja za UNA je -- USD.
Hoće li UNA još narasti ove godine?
UNA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:52:27 (UTC+8)

Unagi Token (UNA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

