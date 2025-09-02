Unagi Token (UNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02416883 $ 0.02416883 $ 0.02416883 24-satna najniža cijena $ 0.02597379 $ 0.02597379 $ 0.02597379 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02416883$ 0.02416883 $ 0.02416883 24-satna najviša cijena $ 0.02597379$ 0.02597379 $ 0.02597379 Najviša cijena ikada $ 0.154495$ 0.154495 $ 0.154495 Najniža cijena $ 0.00648287$ 0.00648287 $ 0.00648287 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -4.08% Promjena cijene (7D) +4.47% Promjena cijene (7D) +4.47%

Unagi Token (UNA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02490124. Tijekom protekla 24 sata, UNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02416883 i najviše cijene $ 0.02597379, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNA je $ 0.154495, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00648287.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNA se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -4.08% u posljednjih 24 sata i +4.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unagi Token (UNA)

Tržišna kapitalizacija $ 16.00M$ 16.00M $ 16.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.67M$ 24.67M $ 24.67M Količina u optjecaju 642.69M 642.69M 642.69M Ukupna količina 990,627,114.0 990,627,114.0 990,627,114.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unagi Token je $ 16.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNA je 642.69M, s ukupnom količinom od 990627114.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.67M.