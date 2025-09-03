Umi Digital (UMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.35% Promjena cijene (7D) -0.35%

Umi Digital (UMI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UMI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UMI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Umi Digital (UMI)

Tržišna kapitalizacija $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K Količina u optjecaju 33.00B 33.00B 33.00B Ukupna količina 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Umi Digital je $ 18.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UMI je 33.00B, s ukupnom količinom od 33000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.24K.