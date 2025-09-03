Više o UME

UME Logotip

UME Cijena (UME)

Neuvršten

1 UME u USD cijena uživo:

--
----
+4.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena UME (UME)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:52:27 (UTC+8)

UME (UME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.07%

+4.66%

+2.18%

+2.18%

UME (UME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UME je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UME se promijenio za +2.07% u posljednjih sat vremena, +4.66% u posljednjih 24 sata i +2.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UME (UME)

$ 31.92K
$ 31.92K$ 31.92K

--
----

$ 31.92K
$ 31.92K$ 31.92K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,744.43969
999,682,744.43969 999,682,744.43969

Trenutačna tržišna kapitalizacija UME je $ 31.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UME je 999.68M, s ukupnom količinom od 999682744.43969. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.92K.

UME (UME) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz UME u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz UME u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz UME u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz UME u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.66%
30 dana$ 0+15.14%
60 dana$ 0+11.17%
90 dana$ 0--

Što je UME (UME)

Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.

Resurs UME (UME)

Službena web-stranica

UME Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UME (UME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UME (UME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UME.

Provjerite UME predviđanje cijene sada!

UME u lokalnim valutama

UME (UME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UME (UME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UME (UME)

Koliko UME (UME) vrijedi danas?
Cijena UME uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UME u USD?
Trenutačna cijena UME u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UME?
Tržišna kapitalizacija za UME je $ 31.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UME?
Količina u optjecaju za UME je 999.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UME?
UME je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UME?
UME je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UME?
24-satni obujam trgovanja za UME je -- USD.
Hoće li UME još narasti ove godine?
UME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.