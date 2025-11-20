UltraXRP Cijena danas

Trenutačna cijena UltraXRP (ULTRAXRP) danas je $ 2.16, s promjenom od 1.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ULTRAXRP u USD je $ 2.16 po ULTRAXRP.

UltraXRP trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 35,224, s količinom u optjecaju od 16.29K ULTRAXRP. Tijekom posljednja 24 sata, ULTRAXRP trgovao je između $ 2.08 (niska) i $ 2.2 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.61, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2.05.

U kratkoročnim performansama, ULTRAXRP se kretao -0.11% u posljednjem satu i -8.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UltraXRP (ULTRAXRP)

Tržišna kapitalizacija $ 35.22K$ 35.22K $ 35.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.22K$ 35.22K $ 35.22K Količina u optjecaju 16.29K 16.29K 16.29K Ukupna količina 16,287.19480789989 16,287.19480789989 16,287.19480789989

Trenutačna tržišna kapitalizacija UltraXRP je $ 35.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ULTRAXRP je 16.29K, s ukupnom količinom od 16287.19480789989. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.22K.