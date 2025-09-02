Ultraround Money (CIRCLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.31 24-satna najviša cijena $ 1.44 Najviša cijena ikada $ 35.32 Najniža cijena $ 0.407855 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) +5.02% Promjena cijene (7D) -8.37%

Ultraround Money (CIRCLE) cijena u stvarnom vremenu je $1.43. Tijekom protekla 24 sata, CIRCLEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.31 i najviše cijene $ 1.44, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIRCLE je $ 35.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.407855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIRCLE se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +5.02% u posljednjih 24 sata i -8.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ultraround Money (CIRCLE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.20M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.20M Količina u optjecaju 839.56K Ukupna količina 839,560.1664534183

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ultraround Money je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIRCLE je 839.56K, s ukupnom količinom od 839560.1664534183. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.