Ultraround Money Logotip

Ultraround Money Cijena (CIRCLE)

Neuvršten

1 CIRCLE u USD cijena uživo:

$1.43
+5.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ultraround Money (CIRCLE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:18:23 (UTC+8)

Ultraround Money (CIRCLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.31
24-satna najniža cijena
$ 1.44
24-satna najviša cijena

$ 1.31
$ 1.44
$ 35.32
$ 0.407855
-0.30%

+5.02%

-8.37%

-8.37%

Ultraround Money (CIRCLE) cijena u stvarnom vremenu je $1.43. Tijekom protekla 24 sata, CIRCLEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.31 i najviše cijene $ 1.44, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIRCLE je $ 35.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.407855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIRCLE se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +5.02% u posljednjih 24 sata i -8.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ultraround Money (CIRCLE)

$ 1.20M
--
$ 1.20M
839.56K
839,560.1664534183
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ultraround Money je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIRCLE je 839.56K, s ukupnom količinom od 839560.1664534183. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.

Ultraround Money (CIRCLE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ultraround Money u USD iznosila je $ +0.06817.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ultraround Money u USD iznosila je $ +0.2759815630.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ultraround Money u USD iznosila je $ +0.2519592790.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ultraround Money u USD iznosila je $ +0.053426242079411.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.06817+5.02%
30 dana$ +0.2759815630+19.30%
60 dana$ +0.2519592790+17.62%
90 dana$ +0.053426242079411+3.88%

Što je Ultraround Money (CIRCLE)

Circle is an experimental token exploring the possibilities around Uniswap v3 liquidity mechanism. It is a deflationary token.

Resurs Ultraround Money (CIRCLE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Ultraround Money Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ultraround Money (CIRCLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ultraround Money (CIRCLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ultraround Money.

Provjerite Ultraround Money predviđanje cijene sada!

CIRCLE u lokalnim valutama

Ultraround Money (CIRCLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ultraround Money (CIRCLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CIRCLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ultraround Money (CIRCLE)

Koliko Ultraround Money (CIRCLE) vrijedi danas?
Cijena CIRCLE uživo u USD je 1.43 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CIRCLE u USD?
Trenutačna cijena CIRCLE u USD je $ 1.43. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ultraround Money?
Tržišna kapitalizacija za CIRCLE je $ 1.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CIRCLE?
Količina u optjecaju za CIRCLE je 839.56K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CIRCLE?
CIRCLE je postigao ATH cijenu od 35.32 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CIRCLE?
CIRCLE je vidio ATL cijenu od 0.407855 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CIRCLE?
24-satni obujam trgovanja za CIRCLE je -- USD.
Hoće li CIRCLE još narasti ove godine?
CIRCLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CIRCLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ultraround Money (CIRCLE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.