Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ultimate Frog Racing (UFR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Ultimate Frog Racing (UFR) Informacije Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. Službena web stranica: https://www.ultimatefrogracing.com/ Kupi UFR odmah!

Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ultimate Frog Racing (UFR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.17K $ 61.17K $ 61.17K Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 61.17K $ 61.17K $ 61.17K Povijesni maksimum: $ 0.00367674 $ 0.00367674 $ 0.00367674 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ultimate Frog Racing (UFR)

Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ultimate Frog Racing (UFR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UFR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UFR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UFR tokena, istražite UFR cijenu tokena uživo!

UFR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UFR? Naša UFR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UFR predviđanje cijene tokena odmah!

