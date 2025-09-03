Više o UFR

Ultimate Frog Racing (UFR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UFRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UFR je $ 0.00367674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UFR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ultimate Frog Racing je $ 61.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UFR je 999.93M, s ukupnom količinom od 999932224.889149. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.17K.

Ultimate Frog Racing (UFR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ultimate Frog Racing u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ultimate Frog Racing u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ultimate Frog Racing u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ultimate Frog Racing u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+10.00%
60 dana$ 0+14.02%
90 dana$ 0--

Što je Ultimate Frog Racing (UFR)

Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ultimate Frog Racing (UFR)

Koliko Ultimate Frog Racing (UFR) vrijedi danas?
Cijena UFR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UFR u USD?
Trenutačna cijena UFR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ultimate Frog Racing?
Tržišna kapitalizacija za UFR je $ 61.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UFR?
Količina u optjecaju za UFR je 999.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UFR?
UFR je postigao ATH cijenu od 0.00367674 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UFR?
UFR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UFR?
24-satni obujam trgovanja za UFR je -- USD.
Hoće li UFR još narasti ove godine?
UFR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UFR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:52:05 (UTC+8)

