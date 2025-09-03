Ultimate Frog Racing (UFR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00367674 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.34%

Ultimate Frog Racing (UFR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UFRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UFR je $ 0.00367674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UFR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ultimate Frog Racing (UFR)

Tržišna kapitalizacija $ 61.17K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.17K Količina u optjecaju 999.93M Ukupna količina 999,932,224.889149

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ultimate Frog Racing je $ 61.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UFR je 999.93M, s ukupnom količinom od 999932224.889149. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.17K.