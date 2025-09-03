Više o UT

UT Informacije o cijeni

UT Službena web stranica

UT Tokenomija

UT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ulord Logotip

Ulord Cijena (UT)

Neuvršten

1 UT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ulord (UT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:14:07 (UTC+8)

Ulord (UT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.185961
$ 0.185961$ 0.185961

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ulord (UT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UT je $ 0.185961, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ulord (UT)

$ 5.98K
$ 5.98K$ 5.98K

--
----

$ 39.99K
$ 39.99K$ 39.99K

149.45M
149.45M 149.45M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ulord je $ 5.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UT je 149.45M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.99K.

Ulord (UT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ulord u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ulord u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ulord u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ulord u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-33.35%
60 dana$ 0-55.57%
90 dana$ 0--

Što je Ulord (UT)

Ulord is a peer-to-peer value transfer public blockchain. Through building its blockchain underlying architecture and digital resource distribution protocols, it enables third-party developers to explore their own applications over open-source agreements to form a complete ecology of blockchain technology and applications. Based on various rules and protocols created by Ulord, it loads various types of digital resource application scenarios including text, pictures, music, video and software, providing a direct docking platform for information creators and consumers. Ulord Foundation, registered in Singapore, is the main operator of the Ulord project. It is determined to use the blockchain technology to create a new digital resource interaction platform. Ulord Foundation will standardize and manage the technology development, application docking, promotion and other related work of the Ulord Project. Ulord team brings together a large number of high-level R & D personnel led by more than 10 PhDs, with comprehensive blockchain technology application development capabilities. More than 50 excellent programmers and algorithm engineers in the technology development team have backgrounds in areas such as blockchain, cryptography, Internet information security, big data, cloud computing, artificial intelligence, finance, and management. There are senior scientists in cryptography and blockchain, and specialized blockchain project investors. In addition, Ulord team also maintains close cooperation with research institutes such as Windsor University in Canada, National University of Defense Technology, Wuhan University, Beihang University, Chinese Academy of Sciences and South China University of Technology, etc.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Ulord (UT)

Službena web-stranica

Ulord Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ulord (UT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ulord (UT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ulord.

Provjerite Ulord predviđanje cijene sada!

UT u lokalnim valutama

Ulord (UT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ulord (UT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ulord (UT)

Koliko Ulord (UT) vrijedi danas?
Cijena UT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UT u USD?
Trenutačna cijena UT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ulord?
Tržišna kapitalizacija za UT je $ 5.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UT?
Količina u optjecaju za UT je 149.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UT?
UT je postigao ATH cijenu od 0.185961 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UT?
UT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UT?
24-satni obujam trgovanja za UT je -- USD.
Hoće li UT još narasti ove godine?
UT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:14:07 (UTC+8)

Ulord (UT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.