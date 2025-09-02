Ugly Dog (UGLYDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00370586$ 0.00370586 $ 0.00370586 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) +0.29% Promjena cijene (7D) -15.34% Promjena cijene (7D) -15.34%

Ugly Dog (UGLYDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UGLYDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UGLYDOG je $ 0.00370586, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UGLYDOG se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +0.29% u posljednjih 24 sata i -15.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ugly Dog (UGLYDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 157.08K$ 157.08K $ 157.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 157.08K$ 157.08K $ 157.08K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,923,692.557833 999,923,692.557833 999,923,692.557833

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ugly Dog je $ 157.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UGLYDOG je 999.92M, s ukupnom količinom od 999923692.557833. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 157.08K.