Trenutačna cijena UGGO (UGGO) danas je $ 0.00001769, s promjenom od 1.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UGGO u USD je $ 0.00001769 po UGGO.

UGGO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,586.68, s količinom u optjecaju od 1.00B UGGO. Tijekom posljednja 24 sata, UGGO trgovao je između $ 0.00001664 (niska) i $ 0.00001799 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00020215, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000349.

U kratkoročnim performansama, UGGO se kretao +0.11% u posljednjem satu i -9.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UGGO (UGGO)

Tržišna kapitalizacija $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

