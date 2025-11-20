UFO Token Cijena danas

Trenutačna cijena UFO Token (UFO) danas je $ 0.00000844, s promjenom od 2.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UFO u USD je $ 0.00000844 po UFO.

UFO Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,685,305, s količinom u optjecaju od 913.39B UFO. Tijekom posljednja 24 sata, UFO trgovao je između $ 0.00000809 (niska) i $ 0.00000874 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00011309, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000301.

U kratkoročnim performansama, UFO se kretao -0.72% u posljednjem satu i -26.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UFO Token (UFO)

Tržišna kapitalizacija $ 7.69M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.69M Količina u optjecaju 913.39B Ukupna količina 913,393,147,896.3903

