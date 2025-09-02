UFC Fan Token (UFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.124676 $ 0.124676 $ 0.124676 24-satna najniža cijena $ 0.130316 $ 0.130316 $ 0.130316 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.124676$ 0.124676 $ 0.124676 24-satna najviša cijena $ 0.130316$ 0.130316 $ 0.130316 Najviša cijena ikada $ 7.61$ 7.61 $ 7.61 Najniža cijena $ 0.123672$ 0.123672 $ 0.123672 Promjena cijene (1H) -4.23% Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) -6.19% Promjena cijene (7D) -6.19%

UFC Fan Token (UFC) cijena u stvarnom vremenu je $0.124803. Tijekom protekla 24 sata, UFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.124676 i najviše cijene $ 0.130316, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UFC je $ 7.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.123672.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UFC se promijenio za -4.23% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -6.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UFC Fan Token (UFC)

Tržišna kapitalizacija $ 302.23K$ 302.23K $ 302.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Količina u optjecaju 2.42M 2.42M 2.42M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UFC Fan Token je $ 302.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UFC je 2.42M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.50M.