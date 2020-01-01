UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Informacije UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Službena web stranica: https://www.digift.sg/user/login Bijela knjiga: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Kupi UMINT odmah!

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.34K $ 10.34K $ 10.34K Ukupna količina: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Količina u optjecaju: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.34K $ 10.34K $ 10.34K Povijesni maksimum: $ 103.38 $ 103.38 $ 103.38 Povijesni minimum: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 Trenutna cijena: $ 103.38 $ 103.38 $ 103.38 Saznajte više o cijeni UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UMINT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UMINT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UMINT tokena, istražite UMINT cijenu tokena uživo!

UMINT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UMINT? Naša UMINT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UMINT predviđanje cijene tokena odmah!

