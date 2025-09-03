UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 103.31 $ 103.31 $ 103.31 24-satna najniža cijena $ 103.36 $ 103.36 $ 103.36 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 103.31$ 103.31 $ 103.31 24-satna najviša cijena $ 103.36$ 103.36 $ 103.36 Najviša cijena ikada $ 103.36$ 103.36 $ 103.36 Najniža cijena $ 100.25$ 100.25 $ 100.25 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.04% Promjena cijene (7D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.08%

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) cijena u stvarnom vremenu je $103.36. Tijekom protekla 24 sata, UMINTtrgovalo je između najniže cijene $ 103.31 i najviše cijene $ 103.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UMINT je $ 103.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 100.25.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UMINT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Tržišna kapitalizacija $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K Količina u optjecaju 100.00 100.00 100.00 Ukupna količina 100.0 100.0 100.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UBS USD Money Market Investment Fund Token je $ 10.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UMINT je 100.00, s ukupnom količinom od 100.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.34K.