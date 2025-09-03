Više o UMINT

UBS USD Money Market Investment Fund Token Logotip

UBS USD Money Market Investment Fund Token Cijena (UMINT)

Neuvršten

1 UMINT u USD cijena uživo:

$103.36
$103.36$103.36
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:13:59 (UTC+8)

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 103.31
$ 103.31$ 103.31
24-satna najniža cijena
$ 103.36
$ 103.36$ 103.36
24-satna najviša cijena

$ 103.31
$ 103.31$ 103.31

$ 103.36
$ 103.36$ 103.36

$ 103.36
$ 103.36$ 103.36

$ 100.25
$ 100.25$ 100.25

0.00%

+0.04%

+0.08%

+0.08%

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) cijena u stvarnom vremenu je $103.36. Tijekom protekla 24 sata, UMINTtrgovalo je između najniže cijene $ 103.31 i najviše cijene $ 103.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UMINT je $ 103.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 100.25.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UMINT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

$ 10.34K
$ 10.34K$ 10.34K

--
----

$ 10.34K
$ 10.34K$ 10.34K

100.00
100.00 100.00

100.0
100.0 100.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UBS USD Money Market Investment Fund Token je $ 10.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UMINT je 100.00, s ukupnom količinom od 100.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.34K.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz UBS USD Money Market Investment Fund Token u USD iznosila je $ +0.046.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz UBS USD Money Market Investment Fund Token u USD iznosila je $ +0.3260284480.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz UBS USD Money Market Investment Fund Token u USD iznosila je $ +0.6591887360.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz UBS USD Money Market Investment Fund Token u USD iznosila je $ +0.984.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.046+0.04%
30 dana$ +0.3260284480+0.32%
60 dana$ +0.6591887360+0.64%
90 dana$ +0.984+0.96%

Što je UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.

Resurs UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Službena web-stranica

UBS USD Money Market Investment Fund Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UBS USD Money Market Investment Fund Token.

Provjerite UBS USD Money Market Investment Fund Token predviđanje cijene sada!

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UMINT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Koliko UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) vrijedi danas?
Cijena UMINT uživo u USD je 103.36 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UMINT u USD?
Trenutačna cijena UMINT u USD je $ 103.36. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UBS USD Money Market Investment Fund Token?
Tržišna kapitalizacija za UMINT je $ 10.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UMINT?
Količina u optjecaju za UMINT je 100.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UMINT?
UMINT je postigao ATH cijenu od 103.36 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UMINT?
UMINT je vidio ATL cijenu od 100.25 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UMINT?
24-satni obujam trgovanja za UMINT je -- USD.
Hoće li UMINT još narasti ove godine?
UMINT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UMINT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
