What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement. Službena web stranica: https://www.ua1.ai Bijela knjiga: https://docs.ua1.ai

UA1 (UA1) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UA1 (UA1), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.65K $ 20.65K $ 20.65K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 61.30M $ 61.30M $ 61.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.69K $ 33.69K $ 33.69K Povijesni maksimum: $ 0.00740758 $ 0.00740758 $ 0.00740758 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00033692 $ 0.00033692 $ 0.00033692 Saznajte više o cijeni UA1 (UA1)

UA1 (UA1) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UA1 (UA1) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UA1 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UA1 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UA1 tokena, istražite UA1 cijenu tokena uživo!

