UA1 Cijena (UA1)

Neuvršten

1 UA1 u USD cijena uživo:

$0.00033747
$0.00033747$0.00033747
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena UA1 (UA1)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:13:53 (UTC+8)

UA1 (UA1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00740758
$ 0.00740758$ 0.00740758

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-0.49%

-6.76%

-6.76%

UA1 (UA1) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UA1trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UA1 je $ 0.00740758, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UA1 se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UA1 (UA1)

$ 20.66K
$ 20.66K$ 20.66K

--
----

$ 33.71K
$ 33.71K$ 33.71K

61.30M
61.30M 61.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UA1 je $ 20.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UA1 je 61.30M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.71K.

UA1 (UA1) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz UA1 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz UA1 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz UA1 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz UA1 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.49%
30 dana$ 0+4.08%
60 dana$ 0-0.68%
90 dana$ 0--

Što je UA1 (UA1)

What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.

UA1 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UA1 (UA1) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UA1 (UA1) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UA1.

Provjerite UA1 predviđanje cijene sada!

UA1 u lokalnim valutama

UA1 (UA1) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UA1 (UA1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UA1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UA1 (UA1)

Koliko UA1 (UA1) vrijedi danas?
Cijena UA1 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UA1 u USD?
Trenutačna cijena UA1 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UA1?
Tržišna kapitalizacija za UA1 je $ 20.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UA1?
Količina u optjecaju za UA1 je 61.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UA1?
UA1 je postigao ATH cijenu od 0.00740758 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UA1?
UA1 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UA1?
24-satni obujam trgovanja za UA1 je -- USD.
Hoće li UA1 još narasti ove godine?
UA1 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UA1 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.