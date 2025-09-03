Više o TYPEN

Typen Cijena (TYPEN)

Neuvršten

1 TYPEN u USD cijena uživo:

--
----
+0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Typen (TYPEN)
Typen (TYPEN) Informacije o cijeni (USD)

Typen (TYPEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TYPENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYPEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYPEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i +5.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Typen je $ 9.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYPEN je 969.12M, s ukupnom količinom od 998760655.762207. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.28K.

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Typen u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Typen u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Typen u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Typen u USD iznosila je $ 0.

Danas$ 0+0.53%
30 dana$ 0+23.68%
60 dana$ 0+19.39%
90 dana$ 0--

Što je Typen (TYPEN)

Typen is Crynode's first MVP AI Agent designed to interact with both people and other AI agents. It leverages a combination of state-of-the-art AI models and advanced machine learning techniques to think, analyze, and navigate the Solana blockchain. Typen’s architecture is custom-built and advanced, setting it apart from starter frameworks like Eliza (ai16z), as shown by the depth of his responses. He’s built for head-to-head competition with shallow AIs like $goat (Terminal of Truths), aiming to provide real value rather than just entertainment. Typen represents the first pillar of Crynode's long-term vision: a future where high-quality AIs cooperate with humans to create sustainable, long-term wealth.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Typen (TYPEN)

Koliko Typen (TYPEN) vrijedi danas?
Cijena TYPEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TYPEN u USD?
Trenutačna cijena TYPEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Typen?
Tržišna kapitalizacija za TYPEN je $ 9.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TYPEN?
Količina u optjecaju za TYPEN je 969.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TYPEN?
TYPEN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TYPEN?
TYPEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TYPEN?
24-satni obujam trgovanja za TYPEN je -- USD.
Hoće li TYPEN još narasti ove godine?
TYPEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TYPEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Typen (TYPEN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.