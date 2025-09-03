Više o TYPE

Type Shit (TYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+4.78%

-10.97%

-10.97%

Type Shit (TYPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYPE se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +4.78% u posljednjih 24 sata i -10.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Type Shit (TYPE)

$ 11.92K
$ 11.92K$ 11.92K

--
----

$ 11.92K
$ 11.92K$ 11.92K

998.69M
998.69M 998.69M

998,689,472.037118
998,689,472.037118 998,689,472.037118

Trenutačna tržišna kapitalizacija Type Shit je $ 11.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYPE je 998.69M, s ukupnom količinom od 998689472.037118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.92K.

Type Shit (TYPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Type Shit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Type Shit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Type Shit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Type Shit u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.78%
30 dana$ 0+37.97%
60 dana$ 0+56.64%
90 dana$ 0--

Što je Type Shit (TYPE)

TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments.

Resurs Type Shit (TYPE)

Službena web-stranica

Type Shit Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Type Shit (TYPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Type Shit (TYPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Type Shit.

Provjerite Type Shit predviđanje cijene sada!

TYPE u lokalnim valutama

Type Shit (TYPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Type Shit (TYPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TYPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Type Shit (TYPE)

Koliko Type Shit (TYPE) vrijedi danas?
Cijena TYPE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TYPE u USD?
Trenutačna cijena TYPE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Type Shit?
Tržišna kapitalizacija za TYPE je $ 11.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TYPE?
Količina u optjecaju za TYPE je 998.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TYPE?
TYPE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TYPE?
TYPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TYPE?
24-satni obujam trgovanja za TYPE je -- USD.
Hoće li TYPE još narasti ove godine?
TYPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TYPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Type Shit (TYPE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

