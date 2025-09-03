Type Shit (TYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) +4.78% Promjena cijene (7D) -10.97% Promjena cijene (7D) -10.97%

Type Shit (TYPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYPE se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +4.78% u posljednjih 24 sata i -10.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Type Shit (TYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K Količina u optjecaju 998.69M 998.69M 998.69M Ukupna količina 998,689,472.037118 998,689,472.037118 998,689,472.037118

Trenutačna tržišna kapitalizacija Type Shit je $ 11.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYPE je 998.69M, s ukupnom količinom od 998689472.037118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.92K.