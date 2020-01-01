Tyler (TYLER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tyler (TYLER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tyler (TYLER) Informacije This project was first launched as a community meme coin. The project has expanded into a utility now as well. The project has developed a bot that helps other coins get on trending on dextools and dexscreener with payment to the bot. It increases volume. The fees raised by the bot are used to buy more $tyler then burn the supply. The project is aiming to make this bot used by all new and existing Base projects. Službena web stranica: https://www.basedtyler.com/ Bijela knjiga: https://www.basedtyler.com/_files/ugd/b3af8a_1b374eee9390474f89184168eb0e4f56.pdf Kupi TYLER odmah!

Tyler (TYLER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tyler (TYLER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.78K $ 18.78K $ 18.78K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.78K $ 18.78K $ 18.78K Povijesni maksimum: $ 0.00368524 $ 0.00368524 $ 0.00368524 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Tyler (TYLER)

Tyler (TYLER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tyler (TYLER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TYLER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TYLER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TYLER tokena, istražite TYLER cijenu tokena uživo!

