Tyler (TYLER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001761 $ 0.00001761 $ 0.00001761 24-satna najniža cijena $ 0.0000187 $ 0.0000187 $ 0.0000187 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001761$ 0.00001761 $ 0.00001761 24-satna najviša cijena $ 0.0000187$ 0.0000187 $ 0.0000187 Najviša cijena ikada $ 0.00368524$ 0.00368524 $ 0.00368524 Najniža cijena $ 0.00000968$ 0.00000968 $ 0.00000968 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) +0.75% Promjena cijene (7D) -2.77% Promjena cijene (7D) -2.77%

Tyler (TYLER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001825. Tijekom protekla 24 sata, TYLERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001761 i najviše cijene $ 0.0000187, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYLER je $ 0.00368524, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000968.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYLER se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, +0.75% u posljednjih 24 sata i -2.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tyler (TYLER)

Tržišna kapitalizacija $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tyler je $ 18.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYLER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.25K.