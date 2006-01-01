TXA (TXA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TXA (TXA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TXA (TXA) Informacije The first architecture to support CEX-like trade speeds while also protecting user privacy and funds by not requiring centralized fund custody. TXA merges centralized order management with decentralized settlement to create the world's first hDEX (Hybrid-Decentralized Exchange) Službena web stranica: https://www.txa.app/ Kupi TXA odmah!

TXA (TXA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TXA (TXA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.41K Ukupna količina: $ 47.89M Količina u optjecaju: $ 15.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.31K Povijesni maksimum: $ 5.85 Povijesni minimum: $ 0.00001368 Trenutna cijena: $ 0

TXA (TXA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TXA (TXA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TXA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TXA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

TXA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TXA? Naša TXA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

