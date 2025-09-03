TXA (TXA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -37.50% Promjena cijene (7D) -37.50%

TXA (TXA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TXAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TXA je $ 5.85, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TXA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -37.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TXA (TXA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Količina u optjecaju 15.64M 15.64M 15.64M Ukupna količina 47,892,925.96887012 47,892,925.96887012 47,892,925.96887012

Trenutačna tržišna kapitalizacija TXA je $ 1.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TXA je 15.64M, s ukupnom količinom od 47892925.96887012. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.79K.