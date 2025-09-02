Twiskers (TWX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00328065$ 0.00328065 $ 0.00328065 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -1.29% Promjena cijene (7D) -6.45% Promjena cijene (7D) -6.45%

Twiskers (TWX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TWXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TWX je $ 0.00328065, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TWX se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.29% u posljednjih 24 sata i -6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Twiskers (TWX)

Tržišna kapitalizacija $ 59.15K$ 59.15K $ 59.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.15K$ 59.15K $ 59.15K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

