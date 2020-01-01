TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Informacije TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Službena web stranica: https://app.twinfinance.io Bijela knjiga: https://docs.twinfinance.io Kupi NVDA odmah!

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.32K $ 23.32K $ 23.32K Ukupna količina: $ 169.27 $ 169.27 $ 169.27 Količina u optjecaju: $ 169.27 $ 169.27 $ 169.27 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.32K $ 23.32K $ 23.32K Povijesni maksimum: $ 138.86 $ 138.86 $ 138.86 Povijesni minimum: $ 129.37 $ 129.37 $ 129.37 Trenutna cijena: $ 137.8 $ 137.8 $ 137.8 Saznajte više o cijeni TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NVDA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NVDA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NVDA tokena, istražite NVDA cijenu tokena uživo!

NVDA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NVDA? Naša NVDA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NVDA predviđanje cijene tokena odmah!

