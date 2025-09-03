TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 138.86 Najniža cijena $ 129.37 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.61%

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) cijena u stvarnom vremenu je $137.8. Tijekom protekla 24 sata, NVDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NVDA je $ 138.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 129.37.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NVDA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)

Tržišna kapitalizacija $ 23.32K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.32K Količina u optjecaju 169.26 Ukupna količina 169.2611289056218

Trenutačna tržišna kapitalizacija TWIN Asset Token NVDA Long je $ 23.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NVDA je 169.26, s ukupnom količinom od 169.2611289056218. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.32K.