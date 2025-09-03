TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 90.31$ 90.31 $ 90.31 Najniža cijena $ 76.48$ 76.48 $ 76.48 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.48% Promjena cijene (7D) +0.48%

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) cijena u stvarnom vremenu je $76.93. Tijekom protekla 24 sata, INVDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INVDA je $ 90.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 76.48.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INVDA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

Tržišna kapitalizacija $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Količina u optjecaju 169.26 169.26 169.26 Ukupna količina 169.2611289056218 169.2611289056218 169.2611289056218

Trenutačna tržišna kapitalizacija TWIN Asset Token iNVDA Short je $ 13.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INVDA je 169.26, s ukupnom količinom od 169.2611289056218. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.02K.