TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 268.2$ 268.2 $ 268.2 Najniža cijena $ 211.77$ 211.77 $ 211.77 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) cijena u stvarnom vremenu je $231.55. Tijekom protekla 24 sata, IMSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMSTR je $ 268.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 211.77.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMSTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Količina u optjecaju 35.62 35.62 35.62 Ukupna količina 35.61966652561039 35.61966652561039 35.61966652561039

Trenutačna tržišna kapitalizacija TWIN ASSET TOKEN iMSTR je $ 8.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMSTR je 35.62, s ukupnom količinom od 35.61966652561039. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.25K.