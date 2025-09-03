TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 101.77 Najniža cijena $ 25.95 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00%

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) cijena u stvarnom vremenu je $29.74. Tijekom protekla 24 sata, ICOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICOIN je $ 101.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 25.95.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICOIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 589.54 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 587.90 Količina u optjecaju 19.77 Ukupna količina 19.76665906441519

Trenutačna tržišna kapitalizacija TWIN Asset Token iCOIN short je $ 589.54, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICOIN je 19.77, s ukupnom količinom od 19.76665906441519. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 587.90.