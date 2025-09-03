Više o ICOIN

TWIN Asset Token iCOIN short Cijena (ICOIN)

Neuvršten

1 ICOIN u USD cijena uživo:

$29.74
$29.74$29.74
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:36:24 (UTC+8)

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 101.77
$ 101.77$ 101.77

$ 25.95
$ 25.95$ 25.95

--

--

0.00%

0.00%

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) cijena u stvarnom vremenu je $29.74. Tijekom protekla 24 sata, ICOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICOIN je $ 101.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 25.95.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICOIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

$ 589.54
$ 589.54$ 589.54

--
----

$ 587.90
$ 587.90$ 587.90

19.77
19.77 19.77

19.76665906441519
19.76665906441519 19.76665906441519

Trenutačna tržišna kapitalizacija TWIN Asset Token iCOIN short je $ 589.54, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICOIN je 19.77, s ukupnom količinom od 19.76665906441519. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 587.90.

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TWIN Asset Token iCOIN short u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TWIN Asset Token iCOIN short u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TWIN Asset Token iCOIN short u USD iznosila je $ +2.3253438340.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TWIN Asset Token iCOIN short u USD iznosila je $ -71.91408277414687.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0.00000000000.00%
60 dana$ +2.3253438340+7.82%
90 dana$ -71.91408277414687-70.74%

Što je TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

Resurs TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

TWIN Asset Token iCOIN short Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TWIN Asset Token iCOIN short.

Provjerite TWIN Asset Token iCOIN short predviđanje cijene sada!

ICOIN u lokalnim valutama

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Koliko TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) vrijedi danas?
Cijena ICOIN uživo u USD je 29.74 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICOIN u USD?
Trenutačna cijena ICOIN u USD je $ 29.74. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TWIN Asset Token iCOIN short?
Tržišna kapitalizacija za ICOIN je $ 589.54 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICOIN?
Količina u optjecaju za ICOIN je 19.77 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICOIN?
ICOIN je postigao ATH cijenu od 101.77 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICOIN?
ICOIN je vidio ATL cijenu od 25.95 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICOIN?
24-satni obujam trgovanja za ICOIN je -- USD.
Hoće li ICOIN još narasti ove godine?
ICOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

