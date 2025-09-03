TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 243.53$ 243.53 $ 243.53 Najniža cijena $ 225.93$ 225.93 $ 225.93 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) cijena u stvarnom vremenu je $231.34. Tijekom protekla 24 sata, IAAPLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IAAPL je $ 243.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 225.93.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IAAPL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

Tržišna kapitalizacija $ 20.34K$ 20.34K $ 20.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.34K$ 20.34K $ 20.34K Količina u optjecaju 87.93 87.93 87.93 Ukupna količina 87.93199504698747 87.93199504698747 87.93199504698747

Trenutačna tržišna kapitalizacija TWIN ASSET TOKEN iAAPL je $ 20.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IAAPL je 87.93, s ukupnom količinom od 87.93199504698747. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.34K.