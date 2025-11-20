TUTUT COIN Cijena danas

Trenutačna cijena TUTUT COIN (TUTC) danas je --, s promjenom od 0.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TUTC u USD je -- po TUTC.

TUTUT COIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 163,246, s količinom u optjecaju od 999.98M TUTC. Tijekom posljednja 24 sata, TUTC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TUTC se kretao -1.37% u posljednjem satu i -10.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TUTUT COIN (TUTC)

Tržišna kapitalizacija $ 163.25K$ 163.25K $ 163.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 163.25K$ 163.25K $ 163.25K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,980,288.876107 999,980,288.876107 999,980,288.876107

Trenutačna tržišna kapitalizacija TUTUT COIN je $ 163.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TUTC je 999.98M, s ukupnom količinom od 999980288.876107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.25K.