TurboUSD Unstablecoin Cijena danas

Trenutačna cijena TurboUSD Unstablecoin (₸USD) danas je --, s promjenom od 4.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ₸USD u USD je -- po ₸USD.

TurboUSD Unstablecoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 501,616, s količinom u optjecaju od 74.35B ₸USD. Tijekom posljednja 24 sata, ₸USD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ₸USD se kretao -1.01% u posljednjem satu i +22.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Tržišna kapitalizacija $ 501.62K$ 501.62K $ 501.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 674.65K$ 674.65K $ 674.65K Količina u optjecaju 74.35B 74.35B 74.35B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TurboUSD Unstablecoin je $ 501.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ₸USD je 74.35B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 674.65K.