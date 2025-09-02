Turbos Finance (TURBOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00726967$ 0.00726967 $ 0.00726967 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -1.92% Promjena cijene (7D) -9.84% Promjena cijene (7D) -9.84%

Turbos Finance (TURBOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TURBOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TURBOS je $ 0.00726967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TURBOS se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -9.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Količina u optjecaju 6.62B 6.62B 6.62B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Turbos Finance je $ 5.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TURBOS je 6.62B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.02M.