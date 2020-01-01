Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Informacije Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme's original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we're developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you're a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you're invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture. Službena web stranica: https://tungtung.fun/

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.38K $ 57.38K $ 57.38K Ukupna količina: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Količina u optjecaju: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 57.38K $ 57.38K $ 57.38K Povijesni maksimum: $ 0.00094338 $ 0.00094338 $ 0.00094338 Povijesni minimum: $ 0.00003236 $ 0.00003236 $ 0.00003236 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAHUR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAHUR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAHUR tokena, istražite SAHUR cijenu tokena uživo!

SAHUR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAHUR? Naša SAHUR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

