Tung Tung Tung Sahur Logotip

Tung Tung Tung Sahur Cijena (SAHUR)

Neuvršten

1 SAHUR u USD cijena uživo:

--
----
+5.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:20:49 (UTC+8)

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

+5.08%

+68.16%

+68.16%

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAHURtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAHUR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAHUR se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, +5.08% u posljednjih 24 sata i +68.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

$ 61.74K
$ 61.74K$ 61.74K

--
----

$ 61.74K
$ 61.74K$ 61.74K

999.83M
999.83M 999.83M

999,827,362.365507
999,827,362.365507 999,827,362.365507

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tung Tung Tung Sahur je $ 61.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAHUR je 999.83M, s ukupnom količinom od 999827362.365507. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.74K.

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tung Tung Tung Sahur u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tung Tung Tung Sahur u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tung Tung Tung Sahur u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tung Tung Tung Sahur u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.08%
30 dana$ 0+65.23%
60 dana$ 0-14.65%
90 dana$ 0--

Što je Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture.

Resurs Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

Službena web-stranica

Tung Tung Tung Sahur Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tung Tung Tung Sahur.

Provjerite Tung Tung Tung Sahur predviđanje cijene sada!

SAHUR u lokalnim valutama

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAHUR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

Koliko Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) vrijedi danas?
Cijena SAHUR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAHUR u USD?
Trenutačna cijena SAHUR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tung Tung Tung Sahur?
Tržišna kapitalizacija za SAHUR je $ 61.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAHUR?
Količina u optjecaju za SAHUR je 999.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAHUR?
SAHUR je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAHUR?
SAHUR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAHUR?
24-satni obujam trgovanja za SAHUR je -- USD.
Hoće li SAHUR još narasti ove godine?
SAHUR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAHUR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.