Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.93% Promjena cijene (1D) +5.08% Promjena cijene (7D) +68.16%

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAHURtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAHUR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAHUR se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, +5.08% u posljednjih 24 sata i +68.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

Tržišna kapitalizacija $ 61.74K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.74K Količina u optjecaju 999.83M Ukupna količina 999,827,362.365507

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tung Tung Tung Sahur je $ 61.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAHUR je 999.83M, s ukupnom količinom od 999827362.365507. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.74K.