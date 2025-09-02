Tung Tung Tung Sahur Cijena (SAHUR)
-0.93%
+5.08%
+68.16%
+68.16%
Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAHURtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAHUR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAHUR se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, +5.08% u posljednjih 24 sata i +68.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Tung Tung Tung Sahur je $ 61.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAHUR je 999.83M, s ukupnom količinom od 999827362.365507. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.74K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tung Tung Tung Sahur u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tung Tung Tung Sahur u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tung Tung Tung Sahur u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tung Tung Tung Sahur u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+5.08%
|30 dana
|$ 0
|+65.23%
|60 dana
|$ 0
|-14.65%
|90 dana
|$ 0
|--
Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture.
Razumijevanje tokenomike Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAHUR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
