tuki (TUKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00459213$ 0.00459213 $ 0.00459213 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) -1.24% Promjena cijene (7D) -1.24%

tuki (TUKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TUKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TUKI je $ 0.00459213, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TUKI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu tuki (TUKI)

Tržišna kapitalizacija $ 21.31K$ 21.31K $ 21.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.31K$ 21.31K $ 21.31K Količina u optjecaju 998.80M 998.80M 998.80M Ukupna količina 998,804,019.68241 998,804,019.68241 998,804,019.68241

Trenutačna tržišna kapitalizacija tuki je $ 21.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TUKI je 998.80M, s ukupnom količinom od 998804019.68241. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.31K.