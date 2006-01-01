Tubbi (TUBBI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tubbi (TUBBI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tubbi (TUBBI) Informacije $TUBBI is a utility-driven token built on the SUI blockchain, designed to integrate seamlessly into gaming, decentralized finance (DeFi), and other blockchain ecosystems. Its primary focus lies in bridging the gap between entertainment and real-world applications by providing tangible use cases such as gaming rewards, liquidity provision, and decentralized trading. As a core component of its ecosystem, $TUBBI empowers users through seamless integrations, low-cost and high-speed transactions, and a robust tokenomics model that fosters sustainable growth. By aligning with platforms in gaming, DeFi, and beyond, $TUBBI enhances adoption and drives engagement, creating a vibrant community of users, developers, and stakeholders. Službena web stranica: https://tubbi.meme Bijela knjiga: https://tubbi.gitbook.io/tubbi Kupi TUBBI odmah!

Tubbi (TUBBI) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija: $ 2.83K
Ukupna količina: $ 10.00B
Količina u optjecaju: $ 10.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.83K
Povijesni maksimum: $ 0
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0

Tubbi (TUBBI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tubbi (TUBBI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TUBBI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TUBBI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TUBBI tokena, istražite TUBBI cijenu tokena uživo!

