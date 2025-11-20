TTAJ Cijena danas

Trenutačna cijena TTAJ (TTAJ) danas je $ 0.00302683, s promjenom od 3.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TTAJ u USD je $ 0.00302683 po TTAJ.

TTAJ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 336,274, s količinom u optjecaju od 111.00M TTAJ. Tijekom posljednja 24 sata, TTAJ trgovao je između $ 0.00278722 (niska) i $ 0.00303548 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00996565, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00217406.

U kratkoročnim performansama, TTAJ se kretao -0.28% u posljednjem satu i -5.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TTAJ (TTAJ)

Tržišna kapitalizacija $ 336.27K$ 336.27K $ 336.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 336.27K$ 336.27K $ 336.27K Količina u optjecaju 111.00M 111.00M 111.00M Ukupna količina 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

