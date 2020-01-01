Tsuki (TSUKI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tsuki (TSUKI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tsuki (TSUKI) Informacije Solana native cat coin $TSUKI [Japanese Meaning: Moon 月] guides the way to the moon. It mirrors the moon's ethereal beauty and embodies profound growth, rooted deeply in Japanese culture. Službena web stranica: http://tsukionsol.xyz Kupi TSUKI odmah!

Tsuki (TSUKI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tsuki (TSUKI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ukupna količina: $ 949.25M $ 949.25M $ 949.25M Količina u optjecaju: $ 949.25M $ 949.25M $ 949.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Povijesni maksimum: $ 0.02513879 $ 0.02513879 $ 0.02513879 Povijesni minimum: $ 0.00063444 $ 0.00063444 $ 0.00063444 Trenutna cijena: $ 0.00164372 $ 0.00164372 $ 0.00164372 Saznajte više o cijeni Tsuki (TSUKI)

Tsuki (TSUKI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tsuki (TSUKI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TSUKI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TSUKI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TSUKI tokena, istražite TSUKI cijenu tokena uživo!

TSUKI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TSUKI? Naša TSUKI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TSUKI predviđanje cijene tokena odmah!

