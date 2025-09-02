Tsuki (TSUKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00143154 $ 0.00143154 $ 0.00143154 24-satna najniža cijena $ 0.0015223 $ 0.0015223 $ 0.0015223 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00143154$ 0.00143154 $ 0.00143154 24-satna najviša cijena $ 0.0015223$ 0.0015223 $ 0.0015223 Najviša cijena ikada $ 0.02513879$ 0.02513879 $ 0.02513879 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.65% Promjena cijene (1D) +1.70% Promjena cijene (7D) +7.38% Promjena cijene (7D) +7.38%

Tsuki (TSUKI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00151958. Tijekom protekla 24 sata, TSUKItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00143154 i najviše cijene $ 0.0015223, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TSUKI je $ 0.02513879, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TSUKI se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, +1.70% u posljednjih 24 sata i +7.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tsuki (TSUKI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Količina u optjecaju 949.25M 949.25M 949.25M Ukupna količina 949,248,603.0635191 949,248,603.0635191 949,248,603.0635191

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tsuki je $ 1.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TSUKI je 949.25M, s ukupnom količinom od 949248603.0635191. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44M.